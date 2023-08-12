Rönesans Rezidans yıkıldı, onlarca kişiden 6 aydır tek bir iz yok

Aksaray'da yaşayan Suna Öztürk, Hatay'da meydana gelen depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta oturan kızı Tuğba Koşar ve torunları Mustafa Kemal ile Mehmet Akif Koşar'dan 6 aydır haber alamıyor. Öztürk, rezidansın enkazının tekrar taranarak kızı ve torunlarının bulunmasını istiyor.

ÖZTÜRK: EVLATLARIMIZIN BİR MEZARI OLSUN





Öztürk, "Bir heyet kurulup enkaz tekrar taransın. Oradan çıkan küçük bir kemik parçası dahi bizim için çok kıymetli. Evlatlarımızın bir mezarı olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.



Hatay'daki Rönesans Rezidans'ta yaşanan depremde, Tuğba Koşar ve çocukları enkaz altında kalmıştı. Ancak yapılan aramalarda sonuç alınamamıştı. Suna Öztürk ve Ahmet Karaman, Hatay'a gidip kızı ve torunlarını aramış, ancak başarılı olamamıştı. Ailenin evinin duvarında ise hala ulaşılamayan sevdiklerinin fotoğrafları asılı duruyor.

Öztürk, kızının Rönesans Rezidans'ın 3. katında yaşadığını belirtti. Deprem anında damadının görevde olduğunu ve enkaz altında kalan kızı ve torunları için ulaşılmaya çalışıldığını ifade etti. Depremden sonra yardım ekiplerinin gelmesini beklediklerini ancak tam kapsamlı bir aramanın yapılmadığını dile getirdi.

Suna Öztürk, Cumhurbaşkanı'ndan enkazın tekrar taranması için yardım istedi. Küçük bir kemik parçası bile olsa onun için kıymetli olduğunu belirten Öztürk, "Evlatlarımızın bir mezarı olsun istiyoruz. Biz aileler olarak evlatlarımızı kaybettiğimizi biliyoruz. Bu işe bir el atın ve bu sıkıntılarımızı giderin. Benim içim sızlıyor, bu durum tarif edilemez. Elimizde evlatlarımızdan hiçbir parça yok. Tamamen ellerim ve kollarım bomboş kaldı. Ben evlatlarıma bir mezar yaptırmak istiyorum. Bizlere bu şansı tanıyın. Mezarlarına gidip bir Fatiha okumamıza yardımcı olun" dedi.

Ailenin evi depreme dayanıklı olarak satın alınmış, ancak maalesef depremde yıkılmıştı. Öztürk, evin satın alınırken güvenilir olduğunu düşündüklerini ancak sonuç olarak evlatlarını kaybettiklerini ifade etti. Ayrıca, DNA eşleşmelerinin yapılmasını istedi ve bundan sonraki yapılacak binaların özenle inşa edilmesini talep etti.