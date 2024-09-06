Rosatom'un Zaporijya NGS Saldırısı Üzerine UAEA'ya Çağrısı

Rosatom'dan UAEA'ya Çağrı

Rusya'nın nükleer enerji alanındaki önde gelen kuruluşu Rosatom, Ukrayna’nın Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) üzerindeki saldırılar nedeniyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile temasa geçti.

Toplantıda Önemli Değerlendirmeler

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Rusya'nın Kaliningrad kentinde bir araya geldi. Likhachev, Grossi’ye Kursk NGS’nin normal işleyişi hakkında bilgi aktardı ve Zaporijya NGS’de meydana gelen saldırılara karşı UAEA'dan uygun bir yanıt beklediklerini vurguladı.

Güvenlik Önlemleri ve Gerginlikler

Açıklamada, Rusya'nın Zaporijya NGS’nin güvenliğini sağlamak adına gerekli önlemleri aldığı belirtilerek, Ukrayna’nın artan kışkırtmalarına karşı dikkatli oldukları ifade edildi. Ayrıca, tarafların düzenli olarak iletişim kurma kararı aldıkları kaydedildi.

Çatışmalar ve Tehditler

Rus toprağı olan Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yoğun çatışmalar patlak verdi. Grossi, 27 Ağustos'ta bu bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay riski söz konusu" açıklamasını yaptı.

Mart 2022’de Rusya’nın kontrolüne geçen Zaporijya NGS çevresindeki çatışmalar devam ederken, iki ülke birbirini saldırı suçlamalarıyla hedef alıyor.