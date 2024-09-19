Rotterdam'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rotterdam'da Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti
Hollanda'nın Rotterdam şehrinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.
Polis Açıklama Yaptı
Hollanda Polisi, saldırının Erasmus Köprüsü çevresinde gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralının ise olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Saldırganın Durumu
Ayrıca, saldırganın da yaralanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yerel medya kaynaklarına göre, saldırgan iki büyük bıçakla köprü çevresinde rastgele insanlara saldırmış.
Soruşturma Başlatıldı
Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Saldırının nedenine dair henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.