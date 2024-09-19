Rotterdam'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rotterdam'da Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Polis Açıklama Yaptı

Hollanda Polisi, saldırının Erasmus Köprüsü çevresinde gerçekleştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, saldırıda ağır yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralının ise olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırganın Durumu

Ayrıca, saldırganın da yaralanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yerel medya kaynaklarına göre, saldırgan iki büyük bıçakla köprü çevresinde rastgele insanlara saldırmış.

Soruşturma Başlatıldı

Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Saldırının nedenine dair henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.