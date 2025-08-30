RSF'den 1 Eylül'de Filistinli Gazeteciler İçin Küresel Medya Seferberliği

Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Avaaz koordinasyonunda 150'den fazla kuruluş katılacak

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail ordusunun Gazze'de hedefi haline gelen Filistinli gazetecilere destek amacıyla 1 Eylül'de büyük çapta medya seferberliği çağrısında bulundu. RSF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada eylemin RSF ve sivil toplum kuruluşu Avaaz koordinatörlüğünde hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, seferberliğe yaklaşık 50 ülkeden 150'ten fazla medya kuruluşu katılacağının öngörüldüğü ifade edilerek, "Bu kuruluşlar (RSF, Avaaz) ve medya kuruluşları, İsrail ordusunun ceza almadan Filistinli muhabirlere yönelik işlediği suçlara tepki veriyor." denildi.

Seferberliğin talepleri arasında Filistinli muhabirlerin korunması ve uluslararası bağımsız basının Gazze Şeridi'ne erişiminin sağlanması yer alıyor. Açıklama, "Filistinli gazetecilere yönelik bu kesintisiz katliam karşısında kamuoyunun görebileceği büyük çaplı bir seferberlik gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin konu hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 210'dan fazla Filistinli gazeteci İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere yönelik her hafta yeni ve cezasız kalan suçlar işleyen bu korkunç düzeni reddediyoruz. Açıkça söylüyoruz, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürme hızı göz önünde bulundurulursa, yakında sizi haberdar edecek kimse kalmayacak."

Bruttin, 1 Eylül'deki seferberliğe katılma çağrısında bulunarak ekledi: "Dünya liderlerine, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik suçlarını engelleme, Gazze'den ayrılmak isteyen gazetecilerin tahliyesini yeniden başlatma ve uluslararası basın için Filistin toprağına (Gazze'ye) bağımsız erişim sağlama görevleri olduğunu duyurmak için bu kampanyaya katılın."