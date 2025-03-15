RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İslamofobiye Karşı Sert Mesaj

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İslamofobin ile Mücadele Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:47
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İslamofobiye Karşı Sert Mesaj

RTÜK Başkanı'ndan İslamofobi Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "İslamofobi, bireysel önyargılarla sınırlı kalmayan, küresel çapta yaygınlaşan ve sistematik hale gelen bir ayrımcılık biçimidir" ifadesini kullandı. Şahin, bu bağlamda, birçok ülkede Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve ayrımcı politikaların yalnızca toplumsal önyargılarla değil, medya, hukuk ve siyaset aracılığıyla kurumsallaştığını belirtti.

Türkiye'nin Kararlı Mücadelesi

Şahin, sosyal medya hesabında yayımladığı mesajda, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, İslam karşıtlığına karşı uluslararası düzeyde kararlı bir mücadele sürdürdüğünü vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, 15 Mart'ı İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü ilan etmesini, Türkiye'nin bu konudaki girişimlerinin önemli bir sonucu olarak değerlendiren Şahin, bu mücadelenin sadece diplomatik adımlarla değil, aynı zamanda medya ve kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarıyla da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Medya ve İslamofobi Sempozyumu

RTÜK, bu kapsamda 5. Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nu düzenleyecek. Şahin, "RTÜK olarak medya aracılığıyla yayılan dezenformasyon, algı yönetimi ve nefret söylemiyle mücadele ediyoruz. İslamofobinin yaygınlaştırılmasında medyanın rolünün bilincindeyiz" dedi.

Toplumsal ayrışmayı körükleyen, Müslümanlara yönelik önyargıları pekiştiren yayın politikalarına karşı gerekli adımları atmaya kararlı olduklarını belirten Şahin, RTÜK'ün medya okuryazarlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütmeye devam edeceğini ifade etti. "Medya, hakikati çarpıtmanın değil, adaletin ve barışın sesi olmalıdır. İslam karşıtlığını besleyen nefret suçlarına ve ayrımcılığa karşı mücadelemiz sürecektir. Tüm medya kuruluşlarını, sorumlu ve etik yayıncılık ilkelerine bağlı kalmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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