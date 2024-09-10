RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Narin Güran Cinayeti Üzerine Uyarı

RTÜK Başkanı'ndan Narin Güran Cinayeti Üzerine Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili bazı medya kuruluşlarının tutumunu eleştirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim olayla ilgili yayın yasağının olduğu günlerde bile bazı medya kuruluşlarının mahkeme tanımaz tavırlarına ve pervasız yayınlarına şahit olduk" dedi. Ayrıca, mahkemenin yayın yasağını kaldırmasının ardından çıkan haberlerin de maksadı aştığını belirtti.

Medaya Önemli Uyarı ve Hatırlatma

Narin Güran'ın cinayetinin yürek parçalayıcı bir durum olduğunu ifade eden Şahin, "Bu cinayet yargıdadır ve yüce Türk adaleti sorumlulara hak ettikleri cezayı verecektir" şeklinde konuştu. Medya organlarının sansasyonel tutumunu eleştirerek, bu hassas durumda titiz ve sorumlu habercilik anlayışının önemi üzerinde durdu.

Şahin, "Yargıya intikal eden konularda yayın serbestisi olsa da adalet terazisini etkileyecek tavırlardan kaçınılması elzemdir" diyerek gazetecilere medya etik ilkelerine uyma çağrısı yaptı. Ayrıca, "Yalan, yanlış ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle haber yapmak tahammül sınırlarını aşmıştır" ifadeleriyle bazı medya kuruluşlarının yayınlarını eleştirdi.

Bu açıklamalar, Narin Güran cinayeti sonrası medya etik kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizerken, RTÜK'ün denetim işlevinin önemini yeniden gözler önüne serdi.