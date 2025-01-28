RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimlerini Yaptı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceledi. Oylama, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Fotoğraf Kategorileri ve Değerlendirme

RTÜK Başkanı Şahin, bu yıl ayrıca 'Özgür Suriye' kategorisinin de bulunduğu dört farklı kategoriye ait fotoğrafları değerlendirerek seçimlerini yaptı. Seçimlerini yapmadan önce, AA'nın kariyer yolculuğunda kendisi için özel bir yer taşıdığını dile getiren Şahin, "Anadolu Ajansı iyi ki varsın ve dünya markamız, göz bebeğimizsin." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Gazeteciliğin Önemi

Şahin, 'Özgür Suriye' kategorisinde Emin Sansar'ın 'Halk, bayrak, özgürlük' adlı fotoğrafını oyladı. Suriye krizinin ilk zamanlarında Anadolu Ajansı'ndaki Genel Müdür Yardımcılığı dönemiyle ilgili anılarını paylaşan Şahin, bölgedeki muhabirlerin başarılı çalışmalarını unutmamanın önemine dikkat çekti.

Seçtiği Fotoğraflar ve Teşekkür Mesajı

Oylama sırasında 'Haber' kategorisinde Barış Seçkin'in 'Dış İşleri' isimli fotoğrafını seçen Şahin, bu fotoğrafın dış politikanın evrimine ışık tuttuğunu belirtti. Ayrıca, 'Spor' kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın 'Kar Topu', 'Günlük Hayat' kategorisinde ise İsa Terli'nin '7 tepe, 5 minare, 1 kule' fotoğraflarını tercih etti.

Çevre Politikaları ve Başarılar

Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde Şebnem Coşkun'un 'Buzun Üstünde, Suyun Altında' fotoğrafını seçen Şahin, Türkiye'nin başarılı çevre politikalarını ve RTÜK'ün sıfır atık politikasına olan bağlılığını vurguladı.

Gazetecilerin Rolü ve Dualar

Oylama sonrasında foto muhabirlerine teşekkür eden Şahin, "Gazeteci arkadaşlarımız, hem dünya çapında hem de ülkemizde mazlumun sesini duyurma görevini bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettirecek." dedi. Ayrıca, Gazze'de şehit olan gazeteciler için rahmet dileyerek, bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.