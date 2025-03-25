RTÜK Başkanı Şahin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yapılan Hakaretlere Sert Tepki

RTÜK Başkanı'ndan Sert Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere karşı düzenlediği basın toplantısında çarpıcı yorumlarda bulundu. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası gerçekleşen hakaretleri şiddetle kınadığını belirtti.

Hakaretler ve İfadeler

Şahin, "Bu edep dışı küfür ve söylemleri canlı yayın bahanesiyle basın özgürlüğü kisvesi altında veren yayın kuruluşları hakkında ilk Üst Kurul toplantısında en ağır müeyyideler uygulanmak üzere gereğinin yapılacağını belirtmek isterim." ifadelerini kullanarak, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yayın kuruluşlarına yönelik eleştirilerini sürdüren Şahin, "Günlerdir yaptığımız uyarılar, verdiğimiz program durdurma dahil üst sınırdan idari cezalara rağmen sorumsuz siyasetçilerin meydanlardaki beyanatlarının çirkin yansımalarına ekranlarımızda da üzülerek şahit oluyoruz." şeklinde konuştu.

Türk Milletine Çağrı

Şahin, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kendini bilmez ahlaksız bir güruhun devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesi ve merhume annesi ile ilgili sarf ettikleri edep ve insanlık dışı söylemleri nefretle kınıyor ve sahiplerine iade ediyorum. Bir kez daha yüce Türk milletine buradan sesleniyorum. Lütfen kendini bilmezlerin provokasyonlarına gelmeyiniz."