RTÜK Başkanı Şahin'den Erdoğan-Netanyahu Mukayesesine Sert Tepki

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu'nun yan yana gösterilmesini 'ahlaksızlık' sayarak ağır yaptırım uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:20
RTÜK Başkanı Şahin'den Erdoğan-Netanyahu mukayesesine tepki

Şahin: Aynı alt yazıda yan yana getirmek devletimize yapılmış saldırıdır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mukayese edilmesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüntüyü sert ifadelerle eleştirdi ve durumun basın özgürlüğü kılıfına sığdırılamayacağını vurguladı.

"Gazze'de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek, ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış açık bir saldırıdır."

Şahin paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gazze'de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir lider" olduğunu belirtti ve böyle bir gösterimin "kirli bir provokasyon" olduğunu söyledi.

"Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır."

RTÜK Başkanı, kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin vakarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü boyunca sürdürdüğü onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceklerini ifade etti ve şunları ekledi:

"Hiç kimse, Türkiye'nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir."

