DOLAR
34,26 0,59%
EURO
37,18 0,25%
ALTIN
3.013,64 -0,65%
BITCOIN
2.309.791,16 2,11%

RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ Yayınlarına Dikkat Çekildi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ lideri Gülen'le ilgili bazı yayınların takip edileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:59
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ Yayınlarına Dikkat Çekildi

RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili bazı yayın organlarında yer alan söylemlerin Üst Kurulun denetiminde olduğunu ifade etti.

Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

Şahin, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Takip Altında

Üst Kurul Başkanı, "Yetki alanımızda olan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz" şeklinde uyarıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama
2
İsrail'in Gazze'deki Barınma Merkezine Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Olaylar: 4 Futbolcu Uzlaştırma Bürosuna Gönderildi
4
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ Yayınlarına Dikkat Çekildi
5
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
6
AK Parti MKYK Toplantısı Tamamlandı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak