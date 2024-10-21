RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ Yayınlarına Dikkat Çekildi

RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili bazı yayın organlarında yer alan söylemlerin Üst Kurulun denetiminde olduğunu ifade etti.

Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

Şahin, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Takip Altında

Üst Kurul Başkanı, "Yetki alanımızda olan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz" şeklinde uyarıda bulundu.