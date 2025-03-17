RTÜK Başkanı Şahin'den Gençlere Dijital Afiş Yarışması Çağrısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gençleri 'Medya İçeriklerindeki Olumsuzluklar ve Olumsuz Medya Dili' temalı Dijital Afiş Yarışması'na davet etti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 20:35
RTÜK Başkanı Şahin'den Gençlere Dijital Afiş Yarışması Çağrısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Gençlere Çağrı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gençlerin medya içeriklerinde farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen 'Medya İçeriklerindeki Olumsuzluklar ve Olumsuz Medya Dili' temalı Dijital Afiş Yarışması'na katılmaları için bir çağrı yaptı.

Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gençler, RTÜK'ün düzenlediği bu yarışmaya başvurular devam ediyor. Üniversite öğrencilerimizin yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarını görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı. Yarışmanın son başvuru tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

Yarışmanın Amacı ve Katılım Koşulları

RTÜK'ün Dijital Afiş Yarışması, medya içeriklerinde yer alan şiddet, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük gibi olumsuz temalara karşı özellikle gençlerde farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu sayede, medya okuryazarlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yarışma, Türkiye genelindeki üniversitelerde ön lisans ve lisans öğrenimi gören tüm öğrencilere açıktır. Yarışma sonuçları, seçici kurul tarafından en geç 21 Nisan saat 14.00'te açıklanacak. Afişlerin sergileneceği ödül töreni ise 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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