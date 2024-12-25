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RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran Cinayeti Davası Hakkında Önemli Açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran cinayeti davasında sorumsuz yayıncılar hakkında yasal yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 20:30
RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran Cinayeti Davası Hakkında Önemli Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır‘da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yarın görülecek davaya değinerek, medya sorumlulukları konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, söz konusu davanın yarın yeni bir duruşmasının gerçekleştirileceğini hatırlattı ve medyadan sorumluluk ve duyarlılık beklentisi içinde olduklarını dile getirdi.

“İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı, bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum.” diyen Şahin, gerçeklerin ortaya çıkması amacının ön planda tutulması gerektiğini ifade etti.

Şahin, aynı zamanda davaya ilişkin gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi tutumlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, “Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri sarihtir.” dedi.

Son olarak, bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımların uygulanacağını vurgulayan Şahin, “İlkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

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RTÜK Başkanı Şahin'den Narin Güran Cinayeti Davası Hakkında Önemli Açıklama

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