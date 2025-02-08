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RTÜK Başkanı Şahin'den Şiddet ve Tarafsızlık Uyarısı: Yaptırımlar Gelecek

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, şiddet içeren ve tarafsızlığı hiçe sayan yayınlara karşı yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:23
RTÜK Başkanı Şahin'den Şiddet ve Tarafsızlık Uyarısı: Yaptırımlar Gelecek

RTÜK Başkanı Şahin'den önemli açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, haber bültenlerinde gençler ve çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratan şiddet içerikli yayınlara yönelik sert uyarılarda bulundu. Genel izleyici saatinde yayınlanan içeriklerin fiziksel ve ruhsal gelişimi olumsuz etkilediğini vurgulayan Şahin, bu tür yayınları yapan kuruluşlara, kanunun verdiği yetkiye dayanarak en üst seviyede yaptırımların uygulanacağını belirtti.

Şiddet İçeriği ve Tarafsızlık Sorunları

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, RTÜK izleme uzmanlarının gerçekleştirdiği analizlerde ana haber bültenlerinde şiddet içeren içeriklerin sıkça yer aldığını ifade etti. Bununla birlikte, haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığının tespit edildiğini de sözlerine ekledi.

Haber bültenlerinde yayımlanan şiddet içerikli görüntülerin yanı sıra, genel olarak olumsuz algı yaratan haberlerin de kamuoyunu içsel bir karamsarlığa sürüklemeye çalıştığını kaydeden Şahin, yayıncı kuruluşların editoryal bağımsızlıklarının, kamu yararı doğrultusunda olması gerektiğinin altını çizdi.

Karamsar Habercilik Eleştirisi

Ülkede birçok alanda başarılı çalışmaların bulunduğunu, ancak buna rağmen 'yandık', 'bittik', 'mahvolduk' türünde karamsar haberciliğin bir fayda sağlamadığını belirten Şahin, bu tür yayınların toplumsal güven ortamını zedelediğini ifade etti.

Tarafsızlık konusuna dikkat çeken Şahin, ana haber sunucularının kişisel siyasi görüşlerini haberlere yansıtmalarının gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmadığını, bu durumun mesleğe ciddi zararlar verdiğini bildirdi. RTÜK’ün 6112 sayılı Kanunu kapsamında tüm yayıncıların kurallara uymak zorunda olduğunu hatırlatarak, şiddet ve tarafsızlık ilkesini ihlal eden yayıncılar için gereken yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını vurguladı.

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