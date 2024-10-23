RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ Terör Saldırısı İçin Açıklama

RTÜK'ten TUSAŞ'a Yönelik Yayın Yasakları Üzerine Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde gerçekleşen terör saldırısına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Yayın Yasağı Kararı ve Medya Sorumluluğu

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, "TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir," ifadesini kullandı. Bu bağlamda, yasağın amacı hakkında bilgilendirme yaparak, medyanın bu konuda dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Cezai Yaptırımlar Uygulanacak

Şahin'in açıklamasında ayrıca, "Yasak kapsamında terör saldırısı hakkında hiçbir yayın yapılmamalıdır." uyarısında bulundu. Yasağa riayet etmeyen medya kuruluşlarına yönelik ağır cezaların uygulanacağına dair uyarıda bulundu.

Bu durum, medyanın toplumsal sorumluluğu ve etik standartları açısından kritik bir öneme sahip olduğunu göstermektedir.