RTÜK Başkanı Şahin'den Uyarı: Milli Değerlere Zarar Veren Yayınlara 119 Müeyyide

RTÜK'ten Milli Değerleri Koruma Vurgusu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde milli ve manevi değerlere zarar veren yayınlara karşı sert önlemler aldıklarını açıkladı. Şahin, bu kapsamda 119 kez müeyyide uygulandığını, şiddet içerikli yayınlar için 18, terör propagandası içeren yayınlar için ise 14 kez yaptırımda bulunulduğunu belirtti.

İslamofobiye Karşı Sert Tutum

Yazılı açıklamasında, RTÜK'ün eleştirileri dikkatle takip ettiğini vurgulayan Şahin, haksız ithamların kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Şahin, "RTÜK, çağın hastalığı İslamofobiyi körükleyici yayınlara asla müsaade etmez. Ülkemizde ilk defa 'Uluslararası İslamofobi ve Medya Zirvesi'ni icra eden kurumuz bu mücadeleyi sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Şiddete Teşvik Eden Yayınlara İzin Yok

Şahin, RTÜK'ün şiddet içeren yayınları göz ardı etmeyeceğini belirterek, milli güvenliği tehdit eden, terör içeren içeriklere geçit verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca, bağımsız mahkemeler tarafından verilen yayın yasaklarına uymayan kuruluşların da takip edileceğini vurguladı.

Dini Değerlere Saygı Gösterilmesi Uyarısı

Dini değerler konusuna da değinen Şahin, dizi ve programlarda dinimize hakaret eden içeriklere asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, milletçe bizi biz yapan değerlere zarar verecek söylemlere izin vermeyecek" dedi.

Yasal Yaptırımlar Sürecek

Şahin, son dönemki içeriklere yönelik uygulanan yasal yaptırımların devam edeceğini vurgulayarak, "Yapıcı ikazları dikkate almayan yayın kuruluşları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" şeklinde konuştu.

RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın sonrası denetimini sürdürecek ve gerekli görülen durumlarda cezai müeyyide uygulamaya devam edecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.