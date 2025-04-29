RTÜK Başkanı Şahin: 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum' Ortak Sorumluluğumuzdur

RTÜK Başkanı Şahin, 'Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi'nde Konuştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Güçlü medya, bilinçli toplum" ifadesinin sadece bir hedef değil, aynı zamanda herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Şahin, medya araçlarının günümüzde yalnızca bilgi aktaran bir mekanizma değil, kültürel konuları şekillendiren ve bireysel algıları yönlendiren güçlü bir etki alanı haline geldiğine dikkat çekti.

Zirveye Genel Bakış

RTÜK tarafından düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" bir otelde başladı. Zirvenin açılışında konuşan Şahin, itibariyle gündüz kuşağı programları, dizi ve haberlerin içeriğinde toplumu geliştirmeye yönelik yapımların ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Aile Yılı'nın Medya Politikasına Etkisi

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025'in "Aile Yılı" olması dolayısıyla medyanın yayın politikalarına önemli bir çerçeve sunduğunu belirtti. Aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan bu vizyonun, RTÜK'ün toplumsal sorumluluk projelerini destekleyeceğini söyledi:

"Çünkü güçlü aile, güçlü toplum demektir. Ailenin karşı karşıya olduğu tehditleri medyadaki içerikler üzerinden analiz etmek ve önleyici adımlar atmak hepimizin görevidir."

Ortak Sorumluluk Vurgusu

Zirve boyunca medyanın toplumsal etkileri üzerine birkaç farklı başlıkta oturumlar gerçekleştirileceğini belirten Şahin, gündüz kuşağı programlarından dijital içeriklere kadar geniş bir yelpazede medyanın toplum üzerindeki etkilerini derinlemesine tartışacaklarını aktardı.

İlgili Kuruluşların Görüşleri

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, medya kuruluşlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise medya okuryazarlığının önemine ve doğru bilgiye erişimin artırılmasına yönelik sorumlulukların paylaşıldığını belirtti.

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yağcı, medya sorumluluğunun geleceği inşa etmede zorunlu olduğunu dile getirdi. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ise dilin önemine işaret ederek, "Dil, varlığımızı emanet ettiğimiz düşüncelerimizin sığınağıdır." dedi.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan da medya okuryazarlığının geliştirilmesi gerekliliğinin altını çizerek, gençleri koruyacak politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İki gün sürecek zirvenin ilk günü, çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bakış açısıyla ele almak amacıyla düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" bir otelde başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, burada konuşma yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından medya içeriklerinin toplumsal yapı üzerindeki etkilerini kapsamlı bakış açısıyla ele almak amacıyla düzenlenen "Güçlü Medya, Bilinçli Toplum Zirvesi" bir otelde başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, burada konuşma yaptı.