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RTÜK Başkanı Şahin: Gündüz Kuşağı Programlarına 518 Ceza Verildi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı programlarına 518 ceza verildiğini açıkladı ve eleştirilere yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:50
RTÜK Başkanı Şahin: Gündüz Kuşağı Programlarına 518 Ceza Verildi

RTÜK Başkanı Şahin, TBMM Komisyonunda Açıklamalarda Bulundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, "Müracaatlar ve şikayetler üzerine gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdik," dedi.

Cezalar ve Eleştiriler

Konu ile ilgili milletvekillerinin muhalif kanallara fazla ceza verildiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Şahin, muhalif olarak adlandırılmaya karşı olduklarını vurguladı. "Sınıflandırmayı kanunlara ve ilkelere uymayan kanallar diye yapıyoruz," dedi.

Son beş yılda düzenledikleri 8 bin 767 rapor'un 242'sinin muhalif olarak nitelendirilen söylediklerini belirten Şahin, bu durumun algıda farklılık yarattığını ifade etti.

RTÜK'ün Hedefleri ve İşbirlikleri

Şahin, RTÜK'ün kadın örgütleriyle birlikte çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Gündüz kuşağı programlarıyla ilgili gelen şikayetlerin özellikle kadın programlarına yönelik olduğunu ve 2021'den bu yana 26 bin 998 şikayet aldıklarını açıkladı. Bu şikayetlerin toplam oranının %13,4'ünü oluşturduğunu vurguladı.

Ceza Vermekten Üzüntü Duyuyoruz

Şahin, "Ceza verilen durumları değerlendirirken üzülüyoruz. Açık Radyo hariç, hiçbir radyoyu veya televizyonu kapatmadık. Program durdurma cezası verince dahi üzgün oluyoruz," diye konuştu. Gündüz kuşağı programlarının yapımcılarıyla da toplantılar yaptıklarını ve durumu yalnızca izlemekle kalmadıklarını, iletişim kurarak çözüm aradıklarını söyledi.

Gelecek Çalışmalar ve Faaliyet Raporu

Şahin, yayın yasaklarına uymayanlara da cezalar verildiğinin altını çizerken, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemleri ile daha fazla mücadele edeceklerini ifade etti. 2023 Faaliyet Raporu'nun ilerleyen günlerde yayınlanacağını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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