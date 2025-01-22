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RTÜK Başkanı Şahin: Kartalkaya Otel Yangınındaki Yayın Yasağı Kaldırıldı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrası RTÜK Başkanı, yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 09:52
RTÜK Başkanı Şahin: Kartalkaya Otel Yangınındaki Yayın Yasağı Kaldırıldı

RTÜK Başkanından Önemli Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Bolu'nun ünlü Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin olarak yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Yayın Yasağının Kaldırılması

Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu yayın yasağı kaldırılmıştır. Karara ilişkin detaylar, resmi internet sitemizde yayımlanmıştır” dedi.

Başsağlığı Dileği ve Medya Kuruluşlarına Teşekkür

Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyen Şahin, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca, yayın yasağına uyan ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür etti. Şahin, bundan sonraki süreçte olaydan etkilenen ailelerin hassasiyetlerini gözeterek dikkatli haber yapmaları yönünde de medya temsilcilerine tavsiyelerde bulundu.

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