RTÜK Başkanı Şahin: 'Yapay Zeka Medyanın Ayrılmaz Bir Gerçekliğidir'

RTÜK Başkanı Şahin, Yapay Zeka Medya Zirvesi'nde Konuştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'da düzenlenen "Uluslararası Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi" etkinliğinde, yapay zeka teknolojisinin medya için ne denli vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Teknolojik Dönüşüm ve Yapay Zeka

Konuşmasında, "Yapay zeka teknolojisi artık medyanın ayrılmaz bir gerçekliğidir. Büyük veri analizi yapabilen yapay zeka uygulamaları, hızlı haber üretme kabiliyetine sahiptir" dedi. Şahin, 21 Kasım Dünya Televizyon Günü'nü kutlayarak, televizyon camiasını tebrik etti ve bu alanın önemini vurguladı.

Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi

Şahin, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yatırımlarına dikkat çekerek, "Gelişmiş bir ülke olarak Türkiye'nin bu çağdan geri kalması mümkün değildir. Resmi ve özel kurumlarımızın yanı sıra üniversitelerimizin de bu alanda önemli faaliyetler yürüttüğünü görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katkıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka konusunu aktif olarak takip ettiğini belirten Şahin, "Yüksek teknolojili, katma değerli ürünleri geliştirirken yapay zekayı kullanmamamız mümkün değil" dedi.

Yapay Zeka ve Medya

Şahin, yapay zekanın medya alanındaki yalan haberlere karşı hızla yayıldığını ve bu durumun medya güvenilirliğine zarar verdiğini ifade etti. "Yalanın hakikatin önüne geçmesi, medya güvenini zedelerken, bizler yapay zeka teknolojileriyle bu riskleri minimize etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Dijital Okuryazarlığın Önemi

Medya okuryazarlığı ders içeriklerinin dijital öğelerle zenginleştirileceğini belirten Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliklerine de değindi. "Dijital medya okuryazarlığının yapay zekayı içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir" dedi.

Zirvenin Önemi

Şahin, yapay zekanın medya üzerindeki etkilerini tartışma fırsatı sunan zirvenin, stratejilerin geliştirilmesi için önemli bir platform olduğunu da sözlerine ekledi. Katılımcılara ve özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a destekleri için teşekkür etti.

Etkinlikte Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) iş birliğiyle Ankara'da bir otelde "Uluslararası Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (sol 3), Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu (sağ 2), zirveye katıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) iş birliğiyle Ankara'da bir otelde "Uluslararası Yapay Zeka Çağında Medya Zirvesi" düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin (sol 3), Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu (sağ 2), zirveye katıldı.