RTÜK Başkanı Şahin: Yasalara Aykırı Yayınlar Takip Altında

RTÜK Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik devam eden "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, yayınların düzenli olarak izleme uzmanları tarafından incelendiğini belirtti.

Yayıncılara Uyarı

Yasal mevzuata aykırı yayın yapan kuruluşlara, gerekli yaptırımların en üst seviyeden uygulanacağını ifade eden Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yayıncıların haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korumaları gerektiğinin altını çizdi. Kamu yararını gözetmenin önemine dikkat çeken Şahin, yaşanan gelişmelerin, bu ilkenin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Şahin ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti. Bu durumun, hukukun üstünlüğü ilkesinin gereği olduğunu ifade eden RTÜK Başkanı, haber sunucularına ve program yorumcularına kişisel siyasi görüşlerini yansıtma uyarısında bulundu. Doğru bilgilendirme ve güven ortamının sağlanması açısından bu durumların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yayıncıların Yükümlülükleri

Şahin, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesine atıfta bulunarak, tüm yayıncıların bu kanuna uymakla yükümlü olduklarını vurguladı. "Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir," dedi.

Medya Kuruluşlarına Teşekkür

Ebubekir Şahin, yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncılara uygulanacak yaptırımlara dikkat çekerek, halkın doğru ve tarafsız haber almasını sağlayan tüm medya kuruluşlarına teşekkür etti.