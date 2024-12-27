RTÜK, Kurallara Uymayan Yayınlara Sert Yaptırımlar Uyguladı

RTÜK ve Yayıncılar Üzerindeki Yaptırımlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çeşitli kanalların kurallara uymaması nedeniyle ağır yaptırımlar uyguladı. Yılın son toplantısında, toplamda 6 yayıncıya yaptırım kararı verildi.

Önemli Yayıncılara Ceza

RTÜK, "Arena" programının konuğu Milletvekili Turhan Çömez'in Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki açıklamaları ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a yönelik hakaretler nedeniyle Sözcü TV'ye ceza verdi. Ayrıca, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile ilgili sözler sebebiyle aynı kanala yeniden yaptırım kararı geldi.

Halk TV’ye de Gökçek hakkındaki beyanlar yüzünden ceza uygulandı. Türkiye'yi Suriye'de işgalci olarak nitelendiren bir yayın nedeniyle Flash Haber hakkında da yaptırım kararı alındı.

Cinsellik İçeren İçeriklere Ceza

Tele 1’teki "Söz Bizde" programında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kişilik haklarına zarar veren ifadeler nedeniyle yaptırım uygulandı. Ayrıca, Merdan Yanardağ’ın hükümetin İsrail ile anlaşma yaptığı yönündeki iddiaları sebebiyle Tele 1 de başka bir ceza aldı.

NOW kanalı altında yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" yapımında çocukların çıplak kadın fotoğraflarına bakması ve bu konudaki tartışmalar, cinsellik içeren sahneler yüzünden idari para cezası aldı.

Şiddeti Özendiren Yayınlar

RTÜK, "Kızıl Goncalar" dizisindeki şiddet sahneleri dolayısıyla 6112 sayılı Kanun kapsamında yaptırım uyguladı. Bu şartlar altında, dizinin yayın hizmetleri şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamayacağını vurguladı.

Ayrıca, Mehmet Ali Ağca’yı konuk eden "Kırmızı Masa" programı da yayıncılık ilkeleri ihlalleri nedeniyle Akit TV hakkında idari para cezası kararı alındı.