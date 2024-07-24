RTÜK, 'Sosis Partisi: Gıdatopya' İçin İnceleme Başlattı

RTÜK İnceleme Başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası platform Prime Video'da yayınlanan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı animasyon dizisi için yasal inceleme sürecini başlattığını açıkladı.

RTÜK Başkanı'nın Açıklamaları

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, toplumun kültürel değerlerinin hedef alındığını belirtti. Şahin, "Kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonyanın, ülkemizin geleceği olan gençleri medya aracılığıyla hedef aldığını" ifade etti.

Ayrıntılar ve Gelecek Adımlar

Şahin, 'Sosis Partisi: Gıdatopya' dizisinin halkta tepki uyandıran sapkın içeriklere sahip olduğunu belirtti. RTÜK izleme uzmanlarının gerekli incelemeleri yaptığını ve Prime Video platformuna sert uyarılar iletildiğini açıkladı. Ayrıca, yasal incelemenin önümüzdeki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacağını vurguladı.