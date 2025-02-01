RTÜK, Sözcü TV'deki 'Başkent Kulisleri' Programına İnceleme Başlattı

RTÜK, 'Başkent Kulisleri' Programıyla İlgili İnceleme Başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan 'Başkent Kulisleri' adlı programda cezaevlerine yönelik yaptığı açıklamalardan dolayı inceleme başlatıldığını duyurdu.

Komplo İddialarına Dikkat Çekildi

Şahin, programdaki bir diyaloga dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı 'Soğuk Savaş' dönemine ait komplo iddialarının gündeme getirildiğini belirterek, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası cezaevlerinde sağlanan güvenlik ve sağlık iyileştirmelerinin herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

Şahin, Özkan'ın cezaevlerini hedef aldığını ve orada sunulan yemek hizmetleriyle verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Özkan'ın eski bir gazeteci olmasına rağmen toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

Toplumun Güvenliği Üzerinde Olumsuz Etki

RTÜK Başkanı, bu tür açıklamaların toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini sarsmaya çalıştığını ve cezaevinde bulunan bireylerin yakınlarını panik ve korkuya sevk edebileceğini ekledi. Tüm bu nedenlerden ötürü bu durumun kabul edilemeyeceğinin altını çizen Şahin, söz konusu programla ilgili inceleme işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ün bu kararı, medya içeriklerinin toplumsal etkilerini ve kamu güvenliğini gözetme sorumluluğunu yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.