DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.658.600,4 -0,27%

RTÜK, Sözcü TV'deki 'Başkent Kulisleri' Programına İnceleme Başlattı

RTÜK, Sözcü TV'deki 'Başkent Kulisleri' programı hakkında inceleme başlattı. Tuncay Özkan'ın cezaevleriyle ilgili iddiaları eleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 01:12
RTÜK, Sözcü TV'deki 'Başkent Kulisleri' Programına İnceleme Başlattı

RTÜK, 'Başkent Kulisleri' Programıyla İlgili İnceleme Başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Sözcü TV'de yayımlanan 'Başkent Kulisleri' adlı programda cezaevlerine yönelik yaptığı açıklamalardan dolayı inceleme başlatıldığını duyurdu.

Komplo İddialarına Dikkat Çekildi

Şahin, programdaki bir diyaloga dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı 'Soğuk Savaş' dönemine ait komplo iddialarının gündeme getirildiğini belirterek, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası cezaevlerinde sağlanan güvenlik ve sağlık iyileştirmelerinin herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

Şahin, Özkan'ın cezaevlerini hedef aldığını ve orada sunulan yemek hizmetleriyle verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Özkan'ın eski bir gazeteci olmasına rağmen toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

Toplumun Güvenliği Üzerinde Olumsuz Etki

RTÜK Başkanı, bu tür açıklamaların toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini sarsmaya çalıştığını ve cezaevinde bulunan bireylerin yakınlarını panik ve korkuya sevk edebileceğini ekledi. Tüm bu nedenlerden ötürü bu durumun kabul edilemeyeceğinin altını çizen Şahin, söz konusu programla ilgili inceleme işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

RTÜK'ün bu kararı, medya içeriklerinin toplumsal etkilerini ve kamu güvenliğini gözetme sorumluluğunu yansıtan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK, Sözcü TV'deki 'Başkent Kulisleri' Programına İnceleme Başlattı
2
Uşak'ta Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Eyüpsultan'da Ailesini Katleden Şüpheli Tutuklandı
4
Ankara Üniversitesi Ödülleri Sahiplerini Buldu
5
Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltında
6
Washington'daki Uçak Kazasında 41 Ceset Çıkarıldı

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!

Kiracılara Müjde: 48 Ay Süresince 8.000 TL Kira Desteği!

Çevre Bakanlığı'ndan Emlak Fırsatı: 20 İl, 63 Arsa Satışı

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!