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RTÜK, Sunucu Kübra Par Hakkında İnceleme Başlattı

RTÜK, TV 100 sunucusu Kübra Par'ın davranışları nedeniyle inceleme başlattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 23:09
RTÜK, Sunucu Kübra Par Hakkında İnceleme Başlattı

RTÜK, Sunucu Kübra Par Hakkında İnceleme Başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sunucu Kübra Par'ın, TV 100'deki ana haber bülteninde sergilediği davranış nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sosyal Medyada Açıklama Yaptı

Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de etik ilkelere uyulması durumunda özgür gazeteciliğin herhangi bir engelleme ile karşılaşmayacağını vurguladı.

Şahin'den Sert Eleştiriler

Ebubekir Şahin açıklamasında, "Tüm uyarılarımıza rağmen üzülerek görüyoruz ki TV 100 ekranlarında yapılan bu terbiyesiz hareket, aslında bazılarının perde arkasındaki niyetlerinin ve meselenin de asla gazetecilik olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Üst Kurulumuz, halkımıza yönelik yapılan bu ahlaki olmayan hareketle ilgili inceleme başlatmış olup, hazırlanacak olan raporla birlikte ilk toplantıda gereğini yapacaktır," ifadelerine yer verdi.

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