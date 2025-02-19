RTÜK’ten 7 Kanal için Cezalar! Yayın İhlalleri Tartışma Yarattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW, Tele 1, SZC, Star, Halk, Akıllı TV ve Engelsiz TV kanallarını yayın ihlalleri nedeniyle cezalandırdı. RTÜK’ün son toplantısında, toplumun tepkisini çeken ve Türk aile yapısını hedef alan gündüz kuşağı programları masaya yatırıldı.

Yayın ihlallerinde bulunduğu tespit edilen kanallar arasında, NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi” dizisi ve Star TV’deki “Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak” programı yer aldı. Bu programlar, Türk aile yapısına ve milli değerlere aykırı içerikleriyle dikkat çekti.

Ayrıca, yasak olduğu halde ağrı kesici krem reklamı yayınlayan Akıllı TV de ceza alan kanallar arasında. Bu kanala ayrıca sohbet ve arkadaşlık hatlarının tanıtımını yapması nedeniyle üst sınırdan yaptırım kararı alındı.

Üst Kurul toplantısında, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın avukatı tarafından RTÜK’e yapılan şikayet değerlendirildi. Şikayet kapsamında, izinsiz olarak kişilerin görsellerinin yayınlandığı ve kişilik haklarının ihlal edildiği ifade edildi.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesindeki düzenlemeleri ihlal eden NOW TV “Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber”, SZC TV “Serap Belovacıklı-Haber Saati”, Tele 1 Ana Haber ve Halk TV “Ece Üner'le Halk Ana Haber” gibi programlara üst sınırdan ceza verdi.

Bununla birlikte, SZC TV’deki “Para Politikaları” programında yer alan Erdal Sağlam’ın açıklamaları da RTÜK’ün yaptırım uyguladığı diğer bir konu oldu. Programdaki subjective yorumlar, tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle eleştirildi.

Ayrıca, Engelsiz TV’nin izinsiz yardım topladığı tespit edilerek üst sınırdan ceza verildi. Kanal Ege ise RTÜK kararına uymadığı gerekçesiyle yayın lisansı iptal edildi.