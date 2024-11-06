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RTÜK'ten Medyaya Önemli Uyarı: Narin Güran Davası Öncesi Dikkatli Yayıncılık

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası öncesi RTÜK'ten medya kuruluşlarına sorumlu yayıncılık çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:35
RTÜK'ten Medyaya Önemli Uyarı: Narin Güran Davası Öncesi Dikkatli Yayıncılık

RTÜK'ten Medya Tarafına Ciddi Uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili duyuruda bulundu. Yarın yapılacak olan ilk duruşma öncesinde, medya kuruluşlarına basın meslek ilkelerine uygun yayıncılık yapmaları yönünde hatırlatmada bulundu.

Yayıncılıkta Sorumluluğun Önemi

Açıklamada, cinayetin ilk aşamasında "kulaktan dolma dedikodularla" gizlilik ilkesinin ihlal edildiği, bu tür yayınların insanlık onuruna aykırı olduğu vurgulandı. Bu bağlamda, "Elim olayın yargılama sürecinde medyamızdan sorumlu ve dikkatli yayıncılık bekliyoruz" denildi.

Duruşma ve Gizlilik

Duruşma aşamasında yayın yasağı bulunmamakta; ancak, yargı sürecinin doğası gereği gizliliğin esas olduğu belirtilmektedir. Tanıkların olumsuz etkilenmesine veya yargılamanın sekteye uğramasına neden olabilecek haberlerin, izlenme veya tıklanma kaygısıyla yazılması kabul edilemez. Doğru bilgilerin haberleştirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması büyük bir gereklilik arz etmektedir.

İhlallerin Takibi

Açıklamada, yayınların yakın bir şekilde takip edileceği ve herhangi bir ihlal durumunda sorumlulara gerekli müeyyidelerin uygulanacağı ifade edildi.

Olayın Gelişimi

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmuş, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma kapsamında 23 şüpheliden 12'si tutuklanmış ve kanıtlar doğrultusunda "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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