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RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye Cezalar

RTÜK, Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı. Sosis Partisi ve Climax gibi yapımların içerikleri inceleme altında.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:25
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye Cezalar

RTÜK'ten İdari Yaptırımlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), popüler dijital içerik platformları Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırımdı kararları aldı. Kurul, haftalık olağan toplantısında, özellikle abonelik sistemine sahip yayın platformlarına yönelik hazırladığı izleme raporlarını ele aldı.

Ahlak Dışı İçeriklere Yönelik Önlemler

RTÜK'ün yaptığı değerlendirmelerde, Sosis Partisi adlı yapımın önce Prime Video'dan ardından da Netflix'ten kaldırılmasına karar verildi. Bu yapım, izleyicilerden gelen tepkilere sebep olan ahlaka aykırı içerikleri barındırmaktadır.

Climax Filminin İncelenmesi

Kurul, Blu TV ve MUBI'de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımı Climax filmi üzerinden de eleştirilerde bulundu. Film, şiddet ve cinselliği açık bir şekilde sergilemesiyle dikkat çekti ve bu unsurların cinsellik açısından da sınırları zorladığı tespit edildi.

Uygulanan Cezalar

RTÜK, Climax filminin genel ahlak ve aile yapısına ters düşen unsurlarının bulunması nedeniyle her iki platforma da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi gibi yaptırımlar uyguladı.

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