RTÜK’ten o kanallara yaptırım kararı: “Kişisel veri ifşası ve özel hayatın gizliliği” ilkelerine aykırı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kişisel verilerin ifşa edilmesi ve özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı bir şekilde yayın yaptığı gerekçesi ile NOW Haber için idari para cezası kararı verdi. Açıklamada, yapılan yayında insan onuruna ve özel hayat gizliliğine saygılı olunmadığı ve küçük düşürücü ya da iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı gerekçesi ile NOW Haber’e yaptırım uygulandığı belirtildi.

RTÜK’ün hedefindeki bir diğer kanal ise Tele 1 oldu. Tele 1 kanalına da aynı gerekçe ile idari para cezası yaptırımının uygulandığı belirtildi.