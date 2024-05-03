Bist 100
10.224,19 0%
DOLAR
32,34 -0,05%
EURO
34,84 0,13%
ALTIN
2.374,85 -0,42%

RTÜK’ten o kanallara yaptırım kararı: “Kişisel veri ifşası ve özel hayatın gizliliği” ilkelerine aykırı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kişisel verilerin ifşa edilmesi ve özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı bir şekilde yayın yaptığı gerekçesi ile NOW Haber’e ve Tele 1’e yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:08
RTÜK’ten o kanallara yaptırım kararı: “Kişisel veri ifşası ve özel hayatın gizliliği” ilkelerine aykırı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kişisel verilerin ifşa edilmesi ve özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı bir şekilde yayın yaptığı gerekçesi ile NOW Haber için idari para cezası kararı verdi. Açıklamada, yapılan yayında insan onuruna ve özel hayat gizliliğine saygılı olunmadığı ve küçük düşürücü ya da iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı gerekçesi ile NOW Haber’e yaptırım uygulandığı belirtildi.

RTÜK’ün hedefindeki bir diğer kanal ise Tele 1 oldu. Tele 1 kanalına da aynı gerekçe ile idari para cezası yaptırımının uygulandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

835.000 TL fiyatıyla Mayıs'ta sıfır araç alan Kasım'da ödemeye başlıyor! İşte Hyundai Mayıs kampanyası

Kredi kartıyla temassız işlem yapanlar dikkat! 2 yıl sonra değişti

Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

3 kamu bankasından emekliye 7000 TL trink ödeme! Şubeye gitmeye bile gerek yok!

Sıfır Renault Clio 644 bin TL'ye düştü! Bayilerde kuyruk oluşturacak dev indirim

Sigara tiryakileri kahrolacak! Artık bu sigaraları alamayacaklar

835.000 TL fiyatıyla Mayıs'ta sıfır araç alan Kasım'da ödemeye başlıyor! İşte Hyundai Mayıs kampanyası

Memura emekliye katmerli zam oranı sızdı! 4A 4B 4C'liye can suyu olacak

Dört kategoride zam yağmuru! Nisan ayında pahalılığın dibine vuruldu: Mayıs ayı daha zor geçebilir!

Kredi kartıyla temassız işlem yapanlar dikkat! 2 yıl sonra değişti

TCKN 0,2,4,6,8 olana IBAN'a ödeme müjdesi! 10.000 TL 5 dakika içinde yüklenecek

Borçluyu feraha çıkaran 100.000 TL kredi! Kefilsiz şartsız PTT verecek

İki şartla aylık 7.608 TL maaş yolu göründü! PTT kimlikle başvuru alıyor

700.000 TL'ye TOGG kapısı aralandı! Mayıs'ta 2024 model gıcır gıcır satışlar başladı

En gergin ve sinirli kişiler bu burçlardan çıkıyor! Yanlarına yaklaşmak mümkün değil