RTÜK'ten Sokak Röportajlarına Dikkat!

RTÜK'ten Sokak Röportajlarına Uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarındaki halk mülakatlarının göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Yeni Medya Yayıncılığına Dikkat

Şahin, sokak röportajları ya da 'vatandaşın görüşü' olarak adlandırılan yayınların RTÜK tarafından takip edilmekte olduğunu ifade etti. Bu yayınların, toplumda sosyolojik çatışmalara sebep olabileceği konusunda endişeler var.

Manipülatif Yayıncılığa Eleştiri

RTÜK Başkanı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanıltıcı bir şekilde etkilediğini vurguladı. "Bazen masum gösterilen bu format, aslında yalnızca belirli bir görüşü yüceltmekte ve kamuoyu düşüncesini manipüle etmektedir," dedi.

Görüşlerin Çarpıtılması

Şahin, verilen mesaj doğrultusunda yalnızca belirli görüşlerin yer aldığı röportajların, sanki toplumun genel görüşüymüş gibi sunulduğunu belirterek, bunun nesnellikten uzak bir yanıltma tekniği olduğunu açıkladı.

RTÜK'ün Alacağı Önlemler

RTÜK, bu tür yanıltıcı teknikleri tespit ederek gerekli incelemeleri yapma konusunda kararlıdır. Şahin, "Bu yayıncılık faaliyetleri, RTÜK'ün denetiminde olacaktır" dedi.