Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

RTÜK'ten 'Sosis Partisi: Gıdatopya' Yapımına Cezaya Karar Verildi

RTÜK, Amazon Prime Video'daki 'Sosis Partisi: Gıdatopya' animasyonuna ceza verdi. Taşınan değerler ihlal edildiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:59
RTÜK'ten 'Sosis Partisi: Gıdatopya' Yapımına Cezaya Karar Verildi

RTÜK'ten Önemli Cezai Karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası yayıncı Amazon Prime Video’nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı animasyon filmine ceza uyguladı. Animasyon, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle katalogdan çıkarılarak üst sınırdan idari para cezası almasına karar verildi.

Şikayetler ve İnceleme Süreci

RTÜK’ten yapılan açıklamada, haftalık olağan toplantıda söz konusu animasyonun değerlendirildiği ifade edildi. Çok sayıda vatandaşın şikayet ettiği film, incelenen yapımlar arasında yer aldı. Üst Kurul, bu yapımın ahlaka aykırı çarpık ilişkileri resmettiği görüşünde birleşti.

Yapılan Açıklamalar

Açıklamada, 'Sosis Partisi: Gıdatopya' filminde, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir" şeklinde bir tanıtım yapılarak, toplum değerlerinin ihlal edildiği vurgulandı. Bu nedenlerle, Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ne 6112 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket edilmesi dolayısıyla yaptırım uyguladı.

İLGİLİ HABERLER

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar

iPhone 11 kullananlara kötü haber! Herkes Android'e geçmek isteyecek!

Üşütmek isteyen 26 Temmuz'da Bim'e koşsun yeni kule tipi vantilatör satışta!

A101’de ücretsiz alışveriş için fırsat! Hediye çeki kampanyası başladı!

Anneler dikkat! Devletten büyük eğitim ve sağlık desteği işte şartlar ve detaylar...

Kavga eden komşuların fotoğrafındaki 3 farkı 15 saniyede görebiliyorsanız, gözleriniz bir kartal kadar keskin!