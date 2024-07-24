RTÜK'ten 'Sosis Partisi: Gıdatopya' Yapımına Cezaya Karar Verildi

RTÜK'ten Önemli Cezai Karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uluslararası yayıncı Amazon Prime Video’nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı animasyon filmine ceza uyguladı. Animasyon, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle katalogdan çıkarılarak üst sınırdan idari para cezası almasına karar verildi.

Şikayetler ve İnceleme Süreci

RTÜK’ten yapılan açıklamada, haftalık olağan toplantıda söz konusu animasyonun değerlendirildiği ifade edildi. Çok sayıda vatandaşın şikayet ettiği film, incelenen yapımlar arasında yer aldı. Üst Kurul, bu yapımın ahlaka aykırı çarpık ilişkileri resmettiği görüşünde birleşti.

Yapılan Açıklamalar

Açıklamada, 'Sosis Partisi: Gıdatopya' filminde, "İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını yaratmaya girişir" şeklinde bir tanıtım yapılarak, toplum değerlerinin ihlal edildiği vurgulandı. Bu nedenlerle, Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi’ne 6112 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket edilmesi dolayısıyla yaptırım uyguladı.