RTÜK'ten Tehditlere Cevap: Suç Duyurusu Yapılacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kuruma yönelik tehditler ve hakaretler konusunda önemli bir açıklama yaptı. RTÜK'ün, bu tehditlerden korkup kendi sorumluluklarından geri adım atmayacağını vurgulayan Şahin, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarının altını çizdi.

''Sokağa İnin'' Çağrılarına Tepki

Şahin, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, bazı medya kanallarının son günlerde gençlere ve millete yönelik sokağa inin çağrılarını hiçbir kural tanımadan yaptığını ifade etti. RTÜK olarak bu yayınları büyük bir sabırla takip ettiklerini belirten Şahin, ilk Üst Kurul toplantısı için hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Provokasyonlar ve Ahlaka Aykırı Eylemler

Başkan Şahin, sokağa inen bazı protestocuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli annesine yönelik ahlaksız hakaretler içerdiğini hatırlattı. Ayrıca tarihi camilere zarar vermek ve polislere saldırmak gibi provokatif eylemler gerçekleştiren grupları da kınadı. Bu süreçte Türkiye'nin önemli markalarına boykotların haksız yere yapıldığını ve bir çok esnafın zarar gördüğünü ifade etti.

RTÜK'ün Görev Sınırları

RTÜK'ün Anayasal bir kurum olarak, kendi görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini dile getiren Şahin, muhalefetin, diğer ülkelerdeki gibi kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. ''Devletin anayasal kurumlarını tehdit eden bir muhalefet liderine şimdiye kadar rastlanmamıştır,'' diyen Şahin, muhalefetten beklenenin, ülke menfaatini göz önünde bulundurması olduğunu sözlerine ekledi.

Yasal İşlemler Kesinlikle Uygulanacak

Şahin, kuruma yapılan tehdit ve hakaretlerin suç olduğunu belirterek, bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını tekrarladı. ''Hangi kanal olursa olsun, hukuksuzluk yapıyorsa gereken idari yaptırımlar yasalar kapsamında en üst sınırdan uygulanacaktır,'' diyen Şahin, RTÜK'ün işini şevkle yapmaya devam edeceğini ifade etti.