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RTÜK ve Malezya MCMC Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

RTÜK ile Malezya MCMC arasında Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:41
RTÜK ve Malezya MCMC Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) arasında Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü imzalandı. Bu önemli anlaşmanın imza töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in katılımıyla gerçekleştirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, imza töreni Malezya Başbakanlık Ofisi'nde düzenlendi. Törende, iki ülke arasında toplamda 11 yeni anlaşma imzalandığı ifade edilirken, bunlar arasında RTÜK ile MCMC arasında gerçekleştirilen görsel-işitsel medya hizmetleri alanındaki niyet mektubunun da bulunduğu vurgulandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in huzurunda, Üst Kurulumuz ile MCMC arasında Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolünü imzaladık. İki kardeş ülke arasında medya ve yayıncılık hizmetleri ile teknik konularda daha güçlü işbirliği faaliyetlerini sürdüreceğiz” dedi.

Şahin, bu protokolün Türkiye ve Malezya arasındaki medya alanında ahdi zeminin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “Bu anlaşmalar, Türkiye ve Malezya arasındaki karşılıklı işbirliğini daha da güçlendirmeyi ve iki halk arasında kültürel, ekonomik ve teknolojik bağları derinleştirmeyi hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

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