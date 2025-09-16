RTVE: İsrail İhraç Edilmezse İspanya 2026 Eurovision'u Boykot Edecek

RTVE: İspanya, İsrail İhraç Edilmezse 2026 Eurovision'dan Çekilecek

RTVE, yaptığı açıklamada İsrail'in ihraç edilmemesi halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldığını duyurdu. RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez'in önerisi, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), ana muhalefetteki Halk Partisi (PP), koalisyonun küçük ortağı Sumar ve diğer 4 siyasi partiden oluşan toplam 15 kişiden oluşan Yönetim Kurulunda oylanarak kabul edildi.

Boykota Katılan Ülkeler

Bu kararla, İsrail'in gelecek yıl Eurovision'da kalması halinde bunu protesto ederek yarışmaya katılmama kararı alan ülkelerin sayısı İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya ile birlikte beşe çıktı.

İspanya'nın Eurovision Geçmişi ve Rolü

İspanya, ilki 1961'de olmak üzere bugüne kadar 63 kez Eurovision'a katıldı ve 1968 ve 1969 yıllarında art arda birinci oldu. Eurovision'da doğrudan finale kalma hakkına sahip ülkelerden biri olan İspanya; Fransa, Almanya, İngiltere ve 2011'de İtalya'nın da katılmasıyla Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) "Büyük Beşli" arasında yer alıyor. İspanya, EBU'ya sağladığı ekonomik destek ve yüksek televizyon izleyici sayısıyla yarışmaya önemli katkı sağlıyor.

Hükümetten ve Sumar'dan İhraç Çağrıları

İspanya hükümetinden birçok üst düzey isim, İsrail'in Eurovision'dan çıkarılması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Başbakan Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ve Kültür Bakanı Ernest Urtasun bunlar arasında yer alıyor. Bu yetkililer, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle uluslararası etkinliklerden çıkarılmasına benzer şekilde, Gazze'ye yönelik saldırılar sebebiyle İsrail'in de kültürel ve sportif etkinliklerden ihraç edilmesi gerektiğini savundu.

Sumar ittifakı, İsrail'in bir sonraki Eurovision'dan çıkarılmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı ve kısa sürede 5 binden fazla imza toplandığını açıkladı. Sumar'ın sözcüsü olan Kültür Bakanı Ernest Urtasun ise "İsrail'in Eurovision'a katılmaması için her şey yapılmalı." demişti.

RTVE'nin EBU'ya Yazdığı Mektup ve Yayın Mesajları

RTVE, bu yılın Nisan ayında EBU'ya İsrail'in festivale katılımı konusunda bir tartışma açılmasını talep eden bir mektup gönderdi. Ayrıca İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde RTVE, "İnsan hakları söz konusuyken sessizlik bir seçenek değildir. Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımladı.

Ayrıca RTVE'nin Eurovision yayınındaki yorumcuları Tony Aguilar ve Julia Varela, İsrailli şarkıcı sahne aldığında şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl RTVE, Eurovision'dan İsrail'in festivale katılımını tartışmasını istedi. Birleşmiş Milletlere göre, Gazze'deki İsrail saldırılarının kurbanları 50 bini aştı ve bunların arasında 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı bir dilekçe değil, barış, adalet ve insan haklarına saygı çağrısıdır."

RTVE'nin kararı, EBU ve Eurovision topluluğunda yeni tartışmaları beraberinde getirebilir; kararın uygulaması ve uluslararası yansıması önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.