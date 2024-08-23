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Ruanda'da 43 Hristiyan Grubun Faaliyetleri Durduruldu

Ruanda, 43 Hristiyan grubun faaliyetlerini yasakladı. Sebep, yasa dışı çalışmalar olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:30
Ruanda'da 43 Hristiyan Grubun Faaliyetleri Durduruldu

Ruanda'da Hristiyan Gruplara Yasağı

Ruanda, 43 Hristiyan grubun ülkedeki faaliyetlerini yasaklayarak dikkatleri üzerine çekti. Yerel Yönetim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, bu kararın hükümet tarafından alındığı ve 28 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi.

Yasa Dışı Çalışmalar Gerekçe Gösterildi

Açıklamada, söz konusu Hristiyan grupların yasa dışı faaliyetler sürdürdüğü ve bu nedenle yasaklama kararının alındığı ifade edildi. Grup İçinde Öne Çıkanlar

Yasaklanan gruplar arasında, 1990'larda Alman misyonerler tarafından kurulan Lutheran Kilisesi ve diğer Protestan kiliseleri yer alıyor.

Önceki Kapatma Kararları

Bu yasak, Ruanda'da daha önce de benzer olayların yaşandığını gösteriyor. 2018 yılında, yasa dışı faaliyetleri tespit edilen 700'den fazla kilise kapatılmıştı. Geçtiğimiz ay ise, "gerekli yasal standartlara uymamak" ve "ibadet edenlerin güvenliğini tehlikeye atmak" gibi gerekçelerle 5000'den fazla kilisenin faaliyetlerine son verilmişti.

Hristiyan Nüfusu ve Eleştiriler

Nüfusunun büyük bir kısmını Hristiyanların oluşturduğu Ruanda'da, bazı kiliselerin ve dini liderlerin takipçilerini manipüle ederek maddi çıkar sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor. Bu durum, yerel yönetimi daha dikkatli olmaya zorlamakta.

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