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Ruanda'da Askerin Silahlı Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Ruanda'da bir asker, sivillere yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin ölümüne sebep oldu. Olay hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:25
Ruanda'da Askerin Silahlı Saldırısında 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Ruanda'da Silahlı Saldırı: 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Ruanda Savunma Kuvvetleri (RDF), Nyamasheke Bölgesinde meydana gelen bir silahlı saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayın detayları, RDF tarafından yapılan yazılı açıklamada yer aldı.

Çavuş Minani Gervais'in Saldırısı

Saldırının sabah saatlerinde 39 yaşındaki Çavuş Minani Gervais tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Gervais’in, Nyamasheke Bölgesindeki bir barda silahlı bir saldırı düzenleyerek birçok sivili hedef aldığı ifade edildi.

Olay sonrasında, Gervais’in gözaltına alındığı ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı vurgulandı. RDF, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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