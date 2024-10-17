Ruanda'da Marburg Virüsü Nedeniyle Ölüm Sayısı 15'e Yükseldi

Ruanda'da Marburg Virüsü Salgını ve Can Kaybı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda'da Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını bildirdi.

DSÖ Genel Direktöründen Açıklama

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ruanda'daki virüs salgınıyla ilgili basın toplantısında şu bilgileri paylaştı:

Salgın başlangıcından bu yana 62 vaka tespit edildi.

Ölenlerin sayısı 15 olarak kaydedildi.

17 kişi izolasyon ve tedavi altındayken, 30 kişi iyileşmiş durumda.

800'den fazla temaslı kişinin takibi sürüyor.

Tedros, ayrıca seyahat ve ticaret kısıtlamalarının yerel ekonomilere olumsuz etkisinin olabileceğini belirterek, bu konuda gereksiz önlemler alınmaması gerektiğini vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Durum

DSÖ Genel Direktörü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki M çiçeği virüsü (Mpox) salgınına da dikkat çekerek, "Bulaşma dinamiklerini anlamak, önümüzdeki zorluklardan biri" dedi. Çoğu M çiçeği virüsü vakasının, suçiçeği ve kızamık gibi hastalıklarla karıştırılma riski olduğunu ifade eden Tedros, bu salgınların önlenmesi için uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Alınan Önlemler ve Hastalığın Özellikleri

Ruanda'daki yetkililer, 5 Ekim itibarıyla 46 kişinin virüse yakalandığını, bu kişilerin 12'sinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla hastanelerde hasta ziyaretleri yasaklandı. Ayrıca, seyahat ve toplu etkinliklerde kısıtlamalar getirildi.

Marburg virüsü, Ebola gibi yüksek ölüm oranına sahip bir virüs olup, bulaşma oranı %88'e kadar çıkabilmektedir. Yarasalardan insanlara geçen virüs, insanlar arası temasla da yayılmaktadır. Belirtiler arasında yüksek ateş, kas ağrıları, ishal, bulantı ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı yer alır. DSÖ, virüse karşı özel bir tedavi veya aşı bulunmadığını, ancak bazı kan ürünleri ve tedavi yöntemleri geliştirildiğini açıkladı.