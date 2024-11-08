Ruanda'dan Gazze'ye İnsani Yardım Gönderimi

Ruanda, Gazze'ye İnsani Yardım Gönderdi

Doğu Afrika ülkelerinden biri olan Ruanda, Gazze'ye önemli bir insani yardım sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sevkiyat, gıda, tıbbi ürünler ve ilaçlardan oluşan malzemeleri içermektedir.

Ruanda Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

Ruanda Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Gazze'deki saldırılardan etkilenen siviller için insani yardım gönderildiğini belirtti. Yardım malzemeleri, gıda ürünleri, ilaçlar ve tıbbi malzemeleri kapsıyor.

İşbirliği ve İçerik

Yardım sevkiyatının Ürdün ile iş birliği içinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Yaklaşık 19 ton ağırlığındaki sevkiyat içinde, çocuklara yönelik özel takviye gıdaların da yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze'deki Durum

Ruanda, Gazze'deki çatışmaların sona ermesi ve sivil hayatın korunmasını desteklediğini vurguladı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 4 Kasım tarihinde yaptığı duyuruda, İsrail ordusunun sivillere karşı aç bırakma stratejisi uyguladığını ve birçok yardım kamyonunun Gazze'ye girmesinin engellendiğini bildirmişti. Ayrıca, 100 bin'den fazla çocuğun dahil olduğu yaklaşık 400 bin kişinin kasten aç bırakıldığı iddiaları gündeme geldi.