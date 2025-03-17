Ruanda Devlet Başkanı Kagame'den Belçika'ya Sert Suçlamalar

Kagame, Belçika'nın ülkesine uluslararası yaptırımlar için lobi yaptığını iddia etti, M23 ile ilgili suçlamalara yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:30
Ruanda Devlet Başkanı Kagame'den Belçika'ya Sert Suçlamalar

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Belçika'yı Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) doğusundaki çatışmalarda ülkesini hedef alan uluslararası yaptırımlar için lobi yapmakla suçladı. Kagame, başkent Kigali'de düzenlenen bir mitingde, Belçika'nın Ruanda'nın KDC'nin doğusundaki 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grubunu desteklediğine dair iddialarını gündeme getirdi.

Kagame, Belçika'yı uzun zamandır ülkesini hedef alarak altını oymakla itham ederken, “Her gün neler olduğunu görüyorsunuz. Bizim üzerimize yöneltilen suçlamalar, sürekli hakaretler ve saldırılar. Kongo'daki savaştan bahsediyorlar, bunu Ruanda'nın savaşı haline getiriyor, sonrasında da Ruanda'nın bunu desteklediğini iddia ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı, Belçika'nın Kinşasa'da Ruanda'yı parmakla göstererek uluslararası yaptırımlar uygulanması için lobi yaptığını belirtti. Kagame, “Dünyayı Ruanda'ya karşı seferber etmek mi istiyorlar? Utanmazlar. Bizi rahat bıraksınlar.” dedi.

Ruanda, Belçika'nın ülkesine yönelik suçlamalarına yanıt olarak, KDC'nin doğusunda süregelen çatışmaları desteklemek ve toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlanmasının ardından Belçika ile yardım işbirliğini sonlandırmıştı.

KDC'deki Çatışmalar

KDC'nin doğusundaki güvenliğin sağlanması amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasıyla M23 grubu ortaya çıktı. Bu grup, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

Yılbaşından bu yana KDC'deki çatışmalar neticesinde yaklaşık 1 milyon kişi yerinden olmuşken, BM ve KDC, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda'nın iddialarını reddetti.

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