Ruanda Marburg Virüsüne Karşı Aşılamalara Başladı

Ruanda'da Marburg Virüsüne Karşı Aşılama Süreci Başlatıldı

Ruanda, Marburg virüsünün yol açtığı salgın karşısında aşılamalara başladı. Ülkede, 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüse karşı alınan önlemler hız kazanıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Ruanda Sağlık Bakanlığı, önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısında Marburg virüsüne karşı aşılamaların başladığını duyurdu. Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, Sabin Aşı Enstitüsü'nden 700 doz aşı temin ettiklerini açıkladı.

Aşılama Önceliği ve Güvence

Bakan Nsanzimana, aşıların öncelikle risk grubunda bulunan doktorlar ve Marburg hastalarıyla temas eden kişiler için uygulanacağını belirtti. Ayrıca, bu aşının komşu ülkeler Uganda ve Kenya'da daha önce denendiğini hatırlatarak, Ruandalılara güven verdi.

Vaka Sayısı ve Önlemler

Yetkililer, 5 Ekim itibarıyla 46 kişinin Marburg virüsüne yakalandığını ve bunlardan 12'sinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hastalığın yayılmasını önlemek için sağlık merkezlerinin ziyaretlerine yasak getirildi ve seyahat ile toplantı etkinliklerine kısıtlamalar getirildi.

Marburg Virüsünün Tehlikeleri

Marburg virüsü, Ebola ile aynı ailesine ait olup, bulaşma oranı oldukça yüksektir ve ölüm oranı %88'e kadar çıkabilmektedir. Yarasalardan insanlara geçen bu virüs, enfekte bireylerle temas yoluyla da yayılmaktadır. Hastalığın belirtileri arasında ateş, kas ağrıları ve aşırı kan kaybı yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü, Marburg virüsüne karşı henüz özel bir tedavi ya da aşı bulunmadığını, fakat çeşitli ilaç ve bağışıklık tedavilerinin geliştirilmeye devam ettiğini bildirmiştir.