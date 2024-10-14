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Ruanda, Marburg Virüsüyle Mücadelede Kontrol Sağladı

Ruanda Sağlık Bakanlığı, Marburg virüsüyle mücadelenin kontrol altında olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:53
Ruanda, Marburg Virüsüyle Mücadelede Kontrol Sağladı

Marburg Virüsüyle Mücadelede Kontrol Altına Alındı

Ruanda Sağlık Bakanlığı, ülkede 12 kişinin ölümüne yol açan Marburg virüsüyle ilgili durumu kontrol altına aldıklarını açıkladı. Sağlık Bakanı Sabin Nsanzimana, bir toplantıda virüsle mücadelenin detaylarını paylaştı.

Aşılama Stratejileri ve Durum Raporu

Bakan Nsanzimana, yapılan aşılamaların etkinliği hakkında bilgi vererek, ülkeye 700 doz aşının ulaştığını belirtti. Bu aşıların öncelikle sağlık çalışanları ve virüse maruz kalmış kişilere uygulanacağı ifade edildi.

Vaka Sayısı ve Önlemler

5 Ekim itibarıyla ülkede Marburg virüsüne yakalanan 46 kişiden 12'sinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla sağlık tesislerindeki hasta ziyaretleri yasaklandı. Ayrıca yurt içi seyahatler ve toplumsal etkinliklere yönelik kısıtlamalar getirildi.

Marburg Virüsü ve Tehlikeleri

Bulaşıcı olan ve Ebola virüsü ile benzer özellikler taşıyan Marburg virüsünün ölüm oranı %88'e kadar çıkabiliyor. Yarasalardan insanlara geçiş gösteren virüs, enfekte bireylere temas yoluyla yayılmaktadır. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrısı, ishal ve yoğun kanama yer almaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, Marburg virüsü için özel bir tedavi veya aşının mevcut olmadığını, bununla birlikte bazı kan ürünleri, ilaçlar ve bağışıklık tedavilerinin geliştirildiğini bildirmiştir.

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