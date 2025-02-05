Rubio'dan Trump'ın Gazze Açıklamasına Sert Yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirileceği açıklamalarına yanıt verdi. Trump'ın bu önerisini 'geçici' olduğunu kaydeden Rubio, ABD'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunacağını vurguladı.

Uluslararası İlişkiler ve Yardım Planları

Rubio, Guatemala'da düzenlediği ortak basın toplantısında "Gazze ciddi şekilde hasar gördü. Yeniden inşa için milyarlarca dolara ihtiyaç duyulacak" diyerek, bölgedeki insani kriz hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Trump'ın teklifinin, ABD'nin enkaz kaldırma ve yeniden inşa konusundaki kabiliyetine işaret ettiğini belirtti.

Rubio, "Bu düşmanca bir hareket değildi, bence çok cömert bir hamleydi" dedi. Öte yandan, Gazze'den insanların çıkarılmasının, patlamamış mühimmatların varlığı nedeniyle güvenli bir ortam sağlamak amacı taşıdığını savundu.

Guatemala ile İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo ile yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğine değinen Rubio, sınır güvenliği, uyuşturucu ticareti ve uluslararası politikalar gibi konularda ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Ayrıca, Çin'in Güney Amerika'daki etkinliklerine dikkat çekerek, bu durumun bölge için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Rubio, Guatemala'nın Tayvan ile ilişkilerini güçlendirmesinin gerekliliğine de değinerek, "Bizi etkileyen göç konusunda yaptığınız bağlılık için teşekkür ederim" dedi.

Trump'ın Gazze'yi 'Devralma' Planı

Donald Trump, Gazze'yi devralma planını duyurduğunda, Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu ve burada yaşayan Filistinlilerin, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yönlendirileceğini belirtmişti. "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız" açıklamasıyla dikkat çekmişti.