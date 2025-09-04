Rubio'dan uyarı: Filistin'i tanımaya hazırlanan ülkelere 'büyük sorun' iddiası

Rubio'dan sert uyarı: Filistin tanımalarına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Quito'da müttefikleri uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ekvador'un başkenti Quito'da Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ile düzenlediği ortak basın toplantısında Filistin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, ABD olarak Avrupalı müttefiklerine Filistin Devleti'ni tanımanın 'büyük sorunlara neden olacağı' konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki adımları sorulduğunda Rubio, 'Batı Şeria ve ilhak konusunda gördükleriniz nihai şeyler değil. Bu, İsrail siyasetinin bazı unsurları arasında tartışılan bir konu. Bugün bu konuda görüş bildirmek istemiyorum.' cevabını verdi.

Daha sonra Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin Filistin'i tanıyacaklarını açıklamalarına değinen Rubio, bu kararlardan memnun olmadıklarını belirtti. Rubio, 'Bunun olacağını öngörmüştük. Herkesi bunun olacağı konusunda uyardık. Yine de bu kişilerden bazıları hayali bir şeyin peşinden gitmeye karar verdiler.' ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise birkaç gün önce Filistin Devleti'nin kurulmasını önlemek için işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 82'sini ilhak etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde Rubio'nun İsrail'in olası ilhakına karşı çıkmayacağı ve bunu engellemeyeceği yönünde iddialar yer aldı.