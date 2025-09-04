DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

Rubio'dan uyarı: Filistin'i tanımaya hazırlanan ülkelere 'büyük sorun' iddiası

Marco Rubio, Quito'da Avrupa müttefiklerini Filistin'i tanımanın 'büyük sorunlara neden olacağı' konusunda uyardı; İsrail'in Batı Şeria hamleleri de tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:22
Rubio'dan uyarı: Filistin'i tanımaya hazırlanan ülkelere 'büyük sorun' iddiası

Rubio'dan sert uyarı: Filistin tanımalarına tepki

ABD Dışişleri Bakanı Quito'da müttefikleri uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ekvador'un başkenti Quito'da Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld ile düzenlediği ortak basın toplantısında Filistin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rubio, ABD olarak Avrupalı müttefiklerine Filistin Devleti'ni tanımanın 'büyük sorunlara neden olacağı' konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme yönündeki adımları sorulduğunda Rubio, 'Batı Şeria ve ilhak konusunda gördükleriniz nihai şeyler değil. Bu, İsrail siyasetinin bazı unsurları arasında tartışılan bir konu. Bugün bu konuda görüş bildirmek istemiyorum.' cevabını verdi.

Daha sonra Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin Filistin'i tanıyacaklarını açıklamalarına değinen Rubio, bu kararlardan memnun olmadıklarını belirtti. Rubio, 'Bunun olacağını öngörmüştük. Herkesi bunun olacağı konusunda uyardık. Yine de bu kişilerden bazıları hayali bir şeyin peşinden gitmeye karar verdiler.' ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise birkaç gün önce Filistin Devleti'nin kurulmasını önlemek için işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 82'sini ilhak etmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde Rubio'nun İsrail'in olası ilhakına karşı çıkmayacağı ve bunu engellemeyeceği yönünde iddialar yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı
3
Karabük Eflani'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
4
Üsküdar'da Çocuk Köyü At Çiftliği Protokolü Mecliste Tartışıldı
5
Niğde OSB'de Ambalaj Fabrikası Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor
6
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera: Gazze'de yaşananlar 'soykırım'
7
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı