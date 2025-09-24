Rubio: Filistin'i tanıyan Batılılar Gazze müzakerelerinde pek rol oynamayacak

Marco Rubio, Filistin'i tanıyan Batılı ülkelerin Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesinde ve müzakerelerde önemli rol oynamayacağını savundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:44
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC Today programında Fransa, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının Gazze'deki çatışmanın sona erdirilmesinde ve müzakere sürecinde "pek rol oynamayacağını" ileri sürdü.

Rubio, Gazze'ye ilişkin hedeflerinin "savaşı bitirmek değil barışı elde etmek" olduğunu vurguladı ve "Hamas olduğu sürece barış olmayacağını" savundu. Rubio ayrıca Gazze halkının, ABD dahil birçok ülkenin yardımıyla yeniden inşa edilecek bir Gazze'de daha iyi bir şansa sahip olacağını iddia etti.

Bu ülkelerin Filistin'i tanımasının kendi iç politikalarına dayandığını belirten Rubio, "Buna, Fransa, İngiltere ya da başka bir ülke karar vermeyecek." değerlendirmesini yineledi.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz 21 Eylül'de, Fransa ise 22 Eylül'de Filistin'i tanımıştı.

İki devletli çözüm ve İsrail'deki Filistinlilerin geleceği

CBS Mornings programında iki devletli çözüme ilişkin soruya Rubio, "İsrail'de Yahudilerle birlikte yaşayan Filistinlilerin geleceğinin görüşülmesi gerekeceğini herkes biliyor" diyerek yanıt verdi. Rubio, bu konunun "daha geniş ve karmaşık bir görüşme" gerektirdiğini ve "eğer bir devlet olacaksa İsrail'in, bunu kimin, nasıl yöneteceğini bilmesi gerektiğini" savundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi

Good Morning America programında Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmelerde bulundu. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın devam etmesinden dolayı derin hayal kırıklığı duyduğunu aktardı ve 15 Ağustos'ta Alaska'da Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine atıfta bulundu.

Rubio, Rusya'dan petrol alan Hindistan'a ek tarife getirildiğini, Avrupa ülkelerinin ise Rusya'dan doğal gaz almasının çatışma üzerinde doğrudan etkisi olduğunu belirtti. Moskova barış yönünde adım atmazsa "atılacak adımlar" olduğunu, ancak öncelikle savaşın sona ermesi için Rusya'yı ikna etmeyi umduklarını dile getirdi.

USAID kesintileri ve insani yardım eleştirileri

The New York Times'ta yer alan bir nota dayandırılan haberi değerlendirirken Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) bütçesinden gelecekte yapılacağı belirtilen 6,4 milyar dolar tutarındaki kesintiye ilişkin paylaşımların "not olmadığını", görüş bildiren bir e-postadan kaynaklandığını söyledi. Rubio, USAID fonlarının başka yerlere taşındığını ve insani yardımların sürdüğünü belirtti.

Sunucunun, yardımların çalındığı veya gerektiği gibi dağıtılmadığı gerekçesiyle fonların kesildiği eleştirisine Rubio, "Kimse, ABD yardımları kestiği için ölmedi, hayır. İnsanlar, çeteler yardımları çaldığı için, dağıtıcılar iyi çalışmadığı için öldü. İnsanlar, diğer ülkeler yardım etmediği için öldü." yanıtını verdi. Rubio ayrıca, "İngiltere, Kanada ya da Çin yeterince para vermedi. Yabancı yardım yapmayan diğer ülkeleri suçlayalım." ifadelerini kullandı.

