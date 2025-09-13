Rubio: İsrail'in Katar'a Saldırısından Memnun Değiliz

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıdan memnun olmadıklarını belirterek konuyu İsraillilerle görüşeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 23:44
ABD Dışişleri Bakanı havalimanında konuştu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıdan memnun olmadıklarını söyleyerek, bu konuyu İsraillilerle görüşeceklerini açıkladı.

Rubio, İsrail ziyaretine çıkmak üzere Washington'dan ayrılırken havalimanında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında Rubio, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

Ziyaretine dair ayrıca ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yapan Rubio, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularının gündeminde önemli başlıklar olacağını vurguladı ve bölgede "bölgede Hamas'a yer olmadığını" savundu.

Rubio'nun İsrail ziyaretinin ardından İngiltere'ye giderek yeni İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geleceği belirtildi.

