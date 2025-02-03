Rubio, Kapatılması Tartışılan USAID'in Direktör Vekili Oldu

Rubio, USAID'in Yeni Direktör Vekili

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tartışmalar arasında kalan Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) direktör vekilliği görevini üstleneceğini duyurdu. Rubio, El Salvador ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, USAID ile ilgili mevcut durum ve tartışmalara yönelik görüşlerini paylaştı.

USAID Tartışmaları ve Denetim Hakkı

Rubio, Trump yönetimi döneminde vergi mükelleflerinin paralarının nasıl kullanıldığına dair denetim hakkının önemine vurgu yaptı. Kurum yetkililerinin işbirlikçiliğinden şikayet eden Rubio, "USAID'in bunu görmezden gelme ve vergi mükelleflerinden bağımsız hareket etme geçmişi var," dedi.

Fonksiyonların Devam Edeceği Belirtildi

Rubio, USAID'in bazı fonksiyonlarının devam edeceğini ve Amerikan dış politikasının bir parçası olacağını belirtti. Ancak, bu işlevlerin Amerikan dış politikası ile uyumlu olması gerektiğinin de altını çizdi.

Elon Musk’ın Açıklamaları ve Kurumsal Gelişmeler

Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı başkanı Elon Musk, son açıklamalarında USAID'in kapatılması konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduğunu ifade etti. Musk, USAID'i "suç örgütü" olarak nitelendirerek, "Artık ölme zamanı geldi," ifadesini kullandı.

Çalışanlara Gönderilen Talimatlar

Associated Press'in haberine göre, Musk'ın açıklamalarının ardından USAID, çalışanlarına genel merkez binasına "gelmemeleri" için e-posta gönderdi. Aynı zamanda, USAID'in 600'den fazla çalışanına kurum sistemlerine erişim engeli getirildiği belirtildi.

Dış Yardımların Durumu

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımlar, 27 Ocak'ta durdurulmuştu. Marco Rubio, söz konusu kararın ardından "hayati insani yardımların" devam etmesi için ek feragate onay verdi.

Son olarak, Trump'ın USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlayacak başkanlık kararnamesi hazırladığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.