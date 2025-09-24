Rubio-Lavrov New York'ta Görüştü: Ukrayna Gündemi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM 80. Genel Kurulu kapsamında Sergey Lavrov ile New York'ta Ukrayna savaşının sonlandırılmasını görüştü.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:20
Rubio ile Lavrov New York'ta görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'taki BM Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmenin odağı: Ukrayna savaşı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre görüşmenin ana konusu, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın sonlandırılması oldu.

Açıklamada yer alan ifadeye göre Rubio, "Bakan (Rubio), Başkan (Donald) Trump'ın, cinayetlerin durdurulması çağrısını ve Moskova'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'na kalıcı bir çözüm bulmak için anlamlı adımlar atması gerektiğini yineledi."

Diğer temaslar

Bakanlığın duyurusunda ayrıca Rubio'nun BM yüksek düzeyli hafta marjında Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Guyana Cumhurbaşkanı Irfaan Ali ve Vietnam Cumhurbaşkanı Luong Cuong ile de görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

