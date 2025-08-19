DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,69 0,11%
ALTIN
4.361,38 0,44%
BITCOIN
4.639.635,76 2,41%

Rubio'nun Ukrayna Güvenlik Komisyonuna Başkanlık Edeceği İddiası

Axios'a göre Marco Rubio, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri için kurulacak komisyona başkanlık edecek; Beyaz Saray'dan henüz açıklama yok.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:45
Rubio'nun Ukrayna Güvenlik Komisyonuna Başkanlık Edeceği İddiası

Rubio'nun Ukrayna komisyonuna başkanlık edeceği iddiası

Axios haberine göre Rubio liderliğinde güvenlik garantileri gündemde

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili oluşturulacak komisyona başkanlık yapacağı iddia edildi.

Axios platformunda yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Rubio'nun liderliğinde oluşturulacak komisyonun Ukraynalı ve Avrupalı ulusal güvenlik yetkililerinden oluşacağı belirtildi.

Haberde komisyonun ana görevinin, Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak güvenlik garantileri üzerine başlıklar hazırlamak olacağı, Ukrayna ve Avrupa ulusal güvenlik danışmanlarının önümüzdeki günlerde bir anlaşma formüle etmek üzere ilk görüşmelerini yapacakları ifade edildi.

Ayrıca haberde, Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna'ya güvenlik garantileri çerçevesinde büyük ihtimalle "ABD'nin hava desteğini" sağlayacağı iddiasına yer verildi. Beyaz Saray ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Haberde ayrıca, Başkan Trump'ın dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı belirtildi.

Görüşmelerde, ABD ile Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantileri dahil birçok önemli başlık ele alınmış; Trump'ın bu konuda Rusya'nın da olumlu bir yaklaşıma sahip olduğunu belirttiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
5
Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025
6
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı