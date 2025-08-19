Rubio'nun Ukrayna Güvenlik Komisyonuna Başkanlık Edeceği İddiası

Rubio'nun Ukrayna komisyonuna başkanlık edeceği iddiası

Axios haberine göre Rubio liderliğinde güvenlik garantileri gündemde

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili oluşturulacak komisyona başkanlık yapacağı iddia edildi.

Axios platformunda yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Rubio'nun liderliğinde oluşturulacak komisyonun Ukraynalı ve Avrupalı ulusal güvenlik yetkililerinden oluşacağı belirtildi.

Haberde komisyonun ana görevinin, Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak güvenlik garantileri üzerine başlıklar hazırlamak olacağı, Ukrayna ve Avrupa ulusal güvenlik danışmanlarının önümüzdeki günlerde bir anlaşma formüle etmek üzere ilk görüşmelerini yapacakları ifade edildi.

Ayrıca haberde, Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna'ya güvenlik garantileri çerçevesinde büyük ihtimalle "ABD'nin hava desteğini" sağlayacağı iddiasına yer verildi. Beyaz Saray ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Haberde ayrıca, Başkan Trump'ın dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı belirtildi.

Görüşmelerde, ABD ile Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantileri dahil birçok önemli başlık ele alınmış; Trump'ın bu konuda Rusya'nın da olumlu bir yaklaşıma sahip olduğunu belirttiği kaydedildi.