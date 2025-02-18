Rubio, Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile iki ülke ilişkilerini ve bölgesel güvenliği konuştu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 01:01
Rubio, Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Mohammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, sıcak temasların ardından, 1945'te Başkan Franklin Roosevelt ile Kral Abdülaziz arasında gerçekleştirilen tarihi toplantının 80. yıl dönümüne atıfta bulunarak, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin önemini vurguladı.

Açıklamada, Rubio'nun, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma işbirliğinin artması konusunda heyecan duyduğunu ve ikili ortaklığı daha da güçlendirme kararlılığını muhataplarına aktardığı belirtildi.

Görüşmenin bir diğer önemli noktası da, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Hamas'ın tüm esirleri, ABD vatandaşlarını da kapsayacak şekilde serbest bırakması konusundaki kararlılıklarını yinelemeleri oldu.

Açıklamada, bölgenin güvenliğine katkıda bulunacak bir düzenlemenin önemine dikkat çekildiği ve Kızıldeniz'in güvenliği ile seyrüsefer özgürlüğü konularının yanı sıra Lübnan ve bölgedeki ortak çıkarların geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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