Rubio: Trump, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Ülkeleri Harekete Geçirmeye Çalışıyor

Rubio, Trump'ın Gazze'yi 'devralma' Planını Eleştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Filistinlileri zorla yerlerinden etme ve Gazze'yi 'devralma' planıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rubio, Trump'ın Gazze'nin yeniden inşasına katkıda bulunabilecek ülkeleri harekete geçirmeye çalıştığını öne sürdü.

Dominik Cumhuriyeti'nde Ortak Basın Toplantısı

Rubio, Latin Amerika ziyaretinin son durağı olan Dominik Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Luis Abinader ile düzenlediği ortak basın toplantısında Gazze'deki durum hakkında konuştu. Rubio, Gazze'nin sadece yıkım değil, aynı zamanda patlamamış bombalar nedeniyle 'yaşanabilir' bir yer olmadığını belirtti.

Filistinlilerin durumu hakkında talkarak, 'Tüm bunların temizlenmesi gerekiyor. Başkan Trump'ın bu çözümün bir parçası olmayı teklif ettiğini düşünüyorum. Eğer başka bir ülke bu sorumluluğu üstlenmek isterse bu harika olur. Ancak kimse bu konuda öne atılmıyor gibi görünüyor,' dedi.

Somut Adım İhtiyacı

Rubio, Filistin'e yönelik endişelerin birçok ülke tarafından dile getirildiğini, ancak somut adımların atılmadığını açıkladı. 'Başkan Trump, bazı ekonomik ve teknolojik kapasiteye sahip ülkeleri çatışma sonrası bölgeye katkıda bulunmaya harekete geçirmeye çalışıyor,' ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Geçici Çözümler

Rubio, Filistinlilerin geri evlerine dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya ise, Gazze'nin yeniden inşası için insanların 'geçici olarak başka yerde yaşaması gerektiği' yanıtını verdi.

Panama Kanalı ve USAID Açıklamaları

Bakan Rubio, Panama'nın ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'hükümet gemilerinin Panama Kanalı'ndan ücret ödemeden geçebileceği' açıklamasını yalanlaması hakkında da değerlendirmelerde bulundu. 'ABD'nin, Panama Kanalı saldırıya uğraması ihtimalinde kanalı koruma konusunda antlaşma yükümlülüğü var,' diyerek, bu konuda net beklentileri olduğunu belirtti.

Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) hakkındaki planların ise ulusal çıkarlarla uyumlu şekilde devam edeceğini ifade etti.

Trump'ın Gazze İle İlgili Söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni 'devralacağını' ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağını belirtmişti. Trump, Gazze'nin büyük bir yıkım alanı olduğunu, Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını savunmuştu.