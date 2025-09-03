DOLAR
Rubio: Uyuşturucu Yüklü Gemiler Hedefte — Benzer Operasyonlar Sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uyuşturucu yüklü gemilere yönelik operasyonların süreceğini, Venezuela gemisine düzenlenen saldırının benzerlerinin yapılabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 22:39
Rubio: Uyuşturucu Yüklü Gemiler Hedefte — Benzer Operasyonlar Sürecek

Rubio: Uyuşturucu yüklü gemiler hedefte, operasyonlar sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uyuşturucu taşıdığını tespit ettikleri gemilere karşı operasyonların devam edeceğini ve gerekirse daha fazla gemiyi batırabileceklerini söyledi. Rubio bu açıklamayı, Meksika ziyareti sırasında Meksikalı mevkidaşı Juan Ramon de la Fuente ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı.

Rubio, Amerikan yönetiminin Karayipler'de Venezuela'dan ayrıldığı iddia edilen bir gemiye düzenlenen saldırıyı örnek göstererek, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkomutan sıfatıyla ülkeye yönelik tehditleri ortadan kaldırma yetkisi bulunduğunu savundu. Rubio, basın toplantısında şu ifadeyi kullandı: “ABD'ye gelen kokain ya da fentanil ile yüklü gemideyseniz ABD'ye yakın bir tehditsinizdir.

Rubio ayrıca, uyuşturucu taşıyan gemileri pasif şekilde izlemeyeceklerini, onları durduracaklarını belirterek, “(Gemileri) Onları durduracak şey, onları patlatmaktır, onlardan kurtulmaktır.” dedi ve bu tür operasyonların Venezuela örneğinde olduğu gibi bölgedeki daha kapsamlı hareketin başlangıcı olabileceğini ekledi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan ayrılan ve uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen gemiye düzenlediği saldırıda 11 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Trump, sosyal medya hesabından Amerikan ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarındaki gemiye düzenlediği saldırıya ilişkin detaylar paylaştı ve saldırıda ABD kuvvetlerinin zarar görmediğini belirtti.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, saldırıya ilişkin soruyu yanıtlarken, “Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik.” diye konuşmuştu.

Venezuela'dan video tepkisi

Venezuela İletişim Bakanı Freddy Nanez, Trump'ın paylaştığı ve saldırıya ilişkin olduğu belirtilen videonun “büyük olasılıkla yapay zekayla üretildiğini” savunmuştu. Nanez, videodaki bazı öğelerin gerçekçilikten uzak ve animasyon benzeri olduğunu, suyun doğal görünmediğini ve görüntüde hareket bozuklukları ile gerçekçi ayrıntı eksikliği bulunduğunu söylemişti.

